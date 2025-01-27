Говорить о прямом контакте Трампа и Путина сегодня рано, - эксперт

Президент США Дональд Трамп имел контакт с российским диктатором Владимиром Путиным только через посредников. В частности, через китайского лидера Си Цзиньпиня.
Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил историк и дипломат Роман Бессмертный.
По мнению эксперта, Кремль неплохо разбирается в психотипе Дональда Трампа
"Относительно контакта. Контакт (Трампа и Путина - ред.) был только через посредников, и один из них был через Си Цзиньпиня. Поэтому говорить о каких-то контактах прямых сегодня: во-первых, преждевременно, во-вторых, а смысл какой? Смысла в принципе никакого сегодня нет. С моей точки зрения, какие-то шаги, не контакты, начнутся разве что после встречи Дональда Трампа с президентом Зеленским", - считает Бессмертный.
По его словам, только после встречи Трампа и Зеленского будет очерчен "подход к стартовой позиции".
"Это не начало переговоров, это не начало диалога. Это подход к стартовой позиции. И здесь это совпадает с этим мнением, которое звучало последние недели, что там 100 дней Киту Келлогу на продвижение этой идеи. Вот это возможно. Потому что, обратите внимание, хоть там на Колумбию, хоть на Гренландию - это все войны в социальных сетях", - говорит эксперт.
Бессмертный считает, что вопрос Украины для Трампа не отличается от Гренландии, Колумбии, Панамы.
"Это такая же игра и война в социальных сетях. И это надо просто понимать. Знаете, в этом и гений Трампа и его слабость. Это можно не любить, это можно обожать. Но он такой. И вот Кремль с ним играет игру Трампа. А мы в Украине традиционно то ругаем его, то любим безгранично и так далее. Нам тоже перейти надо к таким прагматическим шагам, отношение к нему, что он говорит", - заявил он.
Он также отметил, что встреча Трампа и Зеленского необходима для того, чтобы обеспечить постоянный контакт между ними.
Еще до выборов Дональд Трамп обещал план по Украине, но он до сих пор не опубликован. СМИ сообщали о вероятных пунктах, в частности отсрочке вступления Украины в НАТО, миротворцах в "буферной зоне" и территориальных уступках.
Недавно писали, что Трамп поручил спецпредставителю Киту Келлогу завершить войну за 100 дней. После инаугурации Трамп в Truth Social обратился к Путину, призвав заключить "соглашение" об окончании войны и пригрозил санкциями.
На Всемирном экономическом форуме в Давосе президент США заявил, что хочет встретиться с Путиным, чтобы положить конец войне в Украине.
Подробнее о том, когда могут начаться переговоры по завершению войны - в материале РБК-Украина.
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