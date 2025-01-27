Говорить о прямом контакте Трампа и Путина сегодня рано, - эксперт

По мнению эксперта, Кремль неплохо разбирается в психотипе Дональда Трампа

"Относительно контакта. Контакт (Трампа и Путина - ред.) был только через посредников, и один из них был через Си Цзиньпиня. Поэтому говорить о каких-то контактах прямых сегодня: во-первых, преждевременно, во-вторых, а смысл какой? Смысла в принципе никакого сегодня нет. С моей точки зрения, какие-то шаги, не контакты, начнутся разве что после встречи Дональда Трампа с президентом Зеленским", - считает Бессмертный.

По его словам, только после встречи Трампа и Зеленского будет очерчен "подход к стартовой позиции".

"Это не начало переговоров, это не начало диалога. Это подход к стартовой позиции. И здесь это совпадает с этим мнением, которое звучало последние недели, что там 100 дней Киту Келлогу на продвижение этой идеи. Вот это возможно. Потому что, обратите внимание, хоть там на Колумбию, хоть на Гренландию - это все войны в социальных сетях", - говорит эксперт.

Бессмертный считает, что вопрос Украины для Трампа не отличается от Гренландии, Колумбии, Панамы.

"Это такая же игра и война в социальных сетях. И это надо просто понимать. Знаете, в этом и гений Трампа и его слабость. Это можно не любить, это можно обожать. Но он такой. И вот Кремль с ним играет игру Трампа. А мы в Украине традиционно то ругаем его, то любим безгранично и так далее. Нам тоже перейти надо к таким прагматическим шагам, отношение к нему, что он говорит", - заявил он.

Он также отметил, что встреча Трампа и Зеленского необходима для того, чтобы обеспечить постоянный контакт между ними.

План Трампа по Украине

Еще до выборов Дональд Трамп обещал план по Украине, но он до сих пор не опубликован. СМИ сообщали о вероятных пунктах, в частности отсрочке вступления Украины в НАТО, миротворцах в "буферной зоне" и территориальных уступках.

Недавно писали, что Трамп поручил спецпредставителю Киту Келлогу завершить войну за 100 дней. После инаугурации Трамп в Truth Social обратился к Путину, призвав заключить "соглашение" об окончании войны и пригрозил санкциями.