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Розмова про Україну? Байден зателефонував Путіну: перші подробиці

Автор: Анастасія Рокитна

Президенти Росії і США Володимир Путін і Джо Байден почали телефонну розмову. Вони, зокрема, планують обговорити й ситуацію навколо України.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на AFP.

За даними видання, розмова двох президентів вже розпочалася. Репортер видання The Washinghton Post Син Мін Кім розповіла на своїй сторінці у Twitter, що переговори Байдена та Путіна розпочалися о 22:35 за київським часом.

Як раніше стало відомо, Путін попросив американського лідера про дзвінок, і Байден погодився, оскільки "він вважає, що коли мова йде про Росію, прямий діалог між лідером і лідером не замінимо".

Попередні переговори лідерів тривали більше двох годин. Президенти обговорили низку важливих питань, включаючи й агресію проти України з боку Російської Федерації.

Загроза вторгнення Росії в Україну

У Білому домі раніше заявили, що Байден вимагатиме від Путіна відведення всіх військ від України. За даними Ради безпеки і оборони України, Росія зосередила 122 тисячі військових в межах 200 кілометрів від кордону.

Декілька днів тому Росія оголосила про відведення 10 тисяч військових від кордону з Україною.

Як зазначають представники Janes, що спеціалізується на обороні та розвідці, попри "обмежену кількість військових на кордоні, РФ може швидко наростити ці сили, відправивши великі формування на поїздах та літаках.

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Володимир ПутінРосійська ФедераціяСполучені Штати АмерикиУкраїнаДжозеф Байден