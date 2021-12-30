Розмова про Україну? Байден зателефонував Путіну: перші подробиці

За даними видання, розмова двох президентів вже розпочалася. Репортер видання The Washinghton Post Син Мін Кім розповіла на своїй сторінці у Twitter, що переговори Байдена та Путіна розпочалися о 22:35 за київським часом.

Як раніше стало відомо, Путін попросив американського лідера про дзвінок, і Байден погодився, оскільки "він вважає, що коли мова йде про Росію, прямий діалог між лідером і лідером не замінимо".

Попередні переговори лідерів тривали більше двох годин. Президенти обговорили низку важливих питань, включаючи й агресію проти України з боку Російської Федерації.

Загроза вторгнення Росії в Україну

У Білому домі раніше заявили, що Байден вимагатиме від Путіна відведення всіх військ від України. За даними Ради безпеки і оборони України, Росія зосередила 122 тисячі військових в межах 200 кілометрів від кордону.

Декілька днів тому Росія оголосила про відведення 10 тисяч військових від кордону з Україною.

Як зазначають представники Janes, що спеціалізується на обороні та розвідці, попри "обмежену кількість військових на кордоні, РФ може швидко наростити ці сили, відправивши великі формування на поїздах та літаках.