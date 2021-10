Про що говорили на цьогорічному КМЕФ: топ-3 дискусії Київського міжнародного економічного форуму 2021

7-8 жовтня 2021 року в київському КВЦ “Парковий” відбувся Київський міжнародний економічний форум, що зібрав разом відомих світових економістів, впливових бізнесменів, представників українського істеблішменту та авторитетних економічних експертів. Головним питанням цьогорічного Форуму став світ в епоху радикальних змін.

Ініціатор форуму та голова холдингової компанії UFuture Василь Хмельницький поділився власним баченням перспектив національної економіки, запуску інноваційних виробництв та розвитку культури підприємництва. За словами засновника КМЕФ, наразі в Україні існує проблема з розвитком інфраструктури стартапів. Попри наявність якісної технічної освіти, випускники вишів не мають належної бізнес-освіти. Для цього держава має створювати екосистему для розвитку інноваційних виробництв.

Генеральний директор Форуму Юрій Пивоваров відзначив, що репутація країни важлива для лідерів, бізнесу та самої країни. Світ має розуміти, чи тут комфортно жити, працювати, інвестувати, розвивати бізнес. А тому слід розробити довгострокову стратегію розвитку іміджу України, і КМЕФ вже восьмий рік робить великий вклад в розвиток цієї репутації.

Зі свого боку, голова представництва Європейського інвестиційного банку в Україні Жан-Ерік де Загон відзначив інноваційний парк UNIT.City, як проєкт, що змінює імідж України та сприяє розвитку національної інфраструктури IT.

На думку спікерів тематичної панелі "Економіка ХХІ сторіччя: епоха змін та можливостей", глобалізація змушує розробляти нові шляхи розвитку для держави та бізнесу.

Так, за словами засновника та президента Всесвітнього Інституту Майбутнього Чандрана Наїра, постковідний світ показав нам, що цифровізація - не панацея. Водночас Михайло Федоров, віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації України, переконаний, що державні цифрові послуги є вагомою конкурентною перевагою України. В свою чергу, професор економіки Гжегож Колодко відзначив, що подальший розвиток світової економіки багато в чому залежить від координації та взаємодії.

В ході дискусії "Інвестиції в Україну: ризики vs прибутки" обговорювали те, яких успіхів досягла влада та бізнес у просуванні бренду України.

Виконавчий директор Nebras Power Халід Джоло переконаний, що синхронізація законодавства з ЄС сприяють поверненню інвестицій. Зі свого боку, Томаш Фіала, генеральний директор та засновник інвестиційної компанії Dragon Capital, додає: за останні 30 років країни Східної Європи показали зростання втричі більше, ніж Україна. Співвласник та СЕО найбільшого порту України ТІС Андрій Ставніцер натомість вважає, що необхідною умовою для розвитку є покращення законодавства для галузей з високою доданою вартістю.

Унікальною рисою цьогорічного форуму стала участь Economist Impact від одного з найбільш авторитетних світових економічних видань The Economist, зокрема тематична панель "Welcome to the Healthcare Revolution", модератором якої виступив редактор міжнародного відділу журналу The Economist Роберт Гест.

Томас Хеч, виконавчий директор з обслуговування пацієнтів в сфері серцево-судинних, ниркових і метаболічних захворювань в Novartis, вважає, що жорсткіші правила мають мотивувати людей вакцинуватись від Covid-19. Костянтин Єфименко, президент фармацевтичної компанії Biopharma, акцентував на масовому впровадженні технології матричної РНК, що може стати надією на успішне лікування онкологічних хвороб. Своєю чергою, генеральний директор Cigna Europe Арджан Тоор поділився думкою, що людство повинне готуватись до наступних пандемій, які очевидно є неминучими. Європейським досвідом у боротьбі з викликами в охороні здоров'я поділилась Майя Метьюс, керівник відділу ефективності систем охорони здоров'я в Генеральному департаменті охорони здоров'я та безпеки харчових продуктів Європейської комісії. Пані Метьюс нагадала, що пандемія посилила слабкі місця охорони здоров'я, але країни мають навчитись оперативно мобілізувати медичні кадри.

Київський міжнародний економічний форум (КМЕФ) — один з найбільших у Східній Європі міжнародних форумів, який об'єднує представників бізнесу, влади та суспільства для обговорення ключових економічних питань та глобальних трендів.