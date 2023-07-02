Говорили о Крыме. Зеленский и Неижпапа обсудили новые направления использования морских дронов

По словам президента, на встрече были обсуждены новые направления использования морских дронов и ситуация в акватории Черного и Азовского морей.

"Враг точно не будет диктовать условия в Черном море, и оккупантам придется так же бояться приближаться к нашему украинскому Крыму и к нашим берегам Азовского моря, как российские корабли уже боятся приближаться к нашему Черноморскому побережью", - заявил Зеленский.

Стоит отметить, что сегодня, 2 июля, отмечается День работников морского и речного флота Украины.

Напомним, РБК-Украина писала о том, что вчера, 1 июля, президент также встретился с премьер-министром Испании Педро Санчесом. Агентство писало о главных заявлениях лидеров.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.