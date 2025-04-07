Готовятся к войне? В Германии МВД предлагает проводить школьникам "кризисные тренинги"

Как пишет издание, нападение России на территорию НАТО считается реалистичным сценарием, в связи с чем МВД советует гражданам запастись предметами первой необходимости.

"В связи с последними событиями в сфере безопасности следует уделять больше внимания гражданской обороне, в том числе в школьном образовании", - заявил представитель министерства в интервью Handelsblatt.

Отмечается, что политик по вопросам безопасности от "Христианско-демократического союза" ("ХДС") Родерих Кизеветтер, в свою очередь, предлагает проводить кризисные тренинги для школьников, чтобы отрабатывать действия в чрезвычайных ситуациях.

"Необходимо также ввести базовые тренинги по поведению в чрезвычайных ситуациях. Это также было бы разумно и дальновидно с точки зрения общественных работ", - добавил он.