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Готовятся к худшему: вокруг Петербурга устанавливают системы ПВО С-300

Фото: Системы С-300 устанавливают у Петербурга после успешных ударов дронов (РосСМИ)
Автор: Александр Белоус

Российские власти начали устанавливать системы ПВО С-300 вокруг Санкт-Петербурга после успешных ударов дронов по объектам в Ленинградской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ASTRA.

"С-300 ставят вокруг Питера. Так что готовимся, ребята, к худшему", - говорится в публикации.

Зенитно-ракетные комплексы снял на видео местный житель, один из комплексов перекрыл проезжую часть, пытаясь развернуться.

Атака дронов

Напомним, 18 января дроны атаковали "Петербургский нефтяной терминал" а 21 января терминал компании "Новатэк" в порту Усть-Луга. Это были первые удары по Ленинградской области с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

По данным РБК-Украина, взрывы, и как следствие пожар, на морском терминале в Усть-Луге произошли благодаря спецоперации СБУ.

Работа терминала "Новатэк" была приостановлена и будет возобновлена только через несколько недель. При этом может пострадать четверть доходов "Новатэка" от экспорта нефтепродуктов.

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Санкт-Петербургдрони