Готовил удары по объектам вуза. СБУ разоблачила "крота" в ведущем военном институте

Детали дела

СБУ задержала курсанта ведущего военного института Украины, который оказался агентом ФСБ. По поручению врага предатель должен был скорректировать ракетный удар по объектам учебного заведения, где проходил обучение.

Для задания задержанный обозначал на картах координаты и делал скрытые фото учебных корпусов, полигонов, казарм института и производственные мощности предприятий военно-промышленной отрасли Украины, где проводились занятия курсантов.

Иллюстративное фото: СБУ разоблачила "крота" в ведущем военном институте (ssu.gov.ua)

"Также фигурант подготовил для отправки куратору из ФСБ "отчеты", в которых расписал даже график пребывания курсантов на различных объектах", - пишет СБУ.

Согласно данным СБУ, предатель попал в поле зрения ФСБ во время поиска "легкого заработка" в Telegram.

Что грозит

Предателю объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины - государственная измена, совершенная в условиях военного положения. Ему грозит пожизненное лишение свободы.