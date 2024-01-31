Готовил прорыв ДРГ в Сумскую область: СБУ задержала российского агента

Как выяснили правоохранители, вражеский агент пытался выявить локации наибольшего сосредоточения личного состава и тяжелого вооружения ВСУ, задействованных в защите приграничных районов области.

Для сбора разведданных злоумышленник обходил местность и скрыто фиксировал позиции украинских войск под видом телефонных разговоров.

Еще одной задачей фигуранта было создание собственной сети осведомителей для усиленной разведки на территории области.

По имеющимся данным, оккупанты надеялись использовать информацию от агента для осуществления прицельных ракетно-артиллерийских ударов по военным объектам ВСУ, а также для подготовки маршрутов прорыва российских ВРГ в приграничье Сумской области.

Впрочем, сотрудники СБУ сработали на опережение - своевременно уличили злоумышленника, задокументировали его преступные действия и задержали во время выполнения разведзадания. Это позволило сорвать неприятельские планы и обезопасить места временного базирования украинских защитников от возможных воздушных атак врага.

По данным следствия, задержанным оказался 54-летний житель Сумы, которого российская спецслужба дистанционно завербовала в августе 2023 года. В поле зрения ФСБ он попал из-за распространения прокремлевских комментариев на своей странице в соцсети "Одноклассники".

После вербовки агент коммуницировал со своим российским куратором через анонимный чат в мессенджере. Также по этому каналу он направлял агрессору фотоотчеты с текстовым описанием украинских объектов.

За выполненные задачи оккупанты отправляли своему приспешнику денежное вознаграждение, поступавшее ему через криптовалютные платежи.

Фото: СБУ задержала российского агента в Сумской области (t.me/SBUkr)

Во время обысков у задержанного изъяли банковскую карту и мобильный телефон с доказательствами незаконной деятельности.

Следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса. Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.

Попытки российских ДРГ прорвать границу Украины

Напомним, ранее представитель ГНСУ Андрей Демченко заявил, что кроме регулярных обстрелов на северной границе противник также прибегает к применению ДРГ. Он отметил, что враждебные диверсионно-разведывательные группы представляют угрозу не только Силам обороны, но и мирным жителям.

Так, утром 27 января российская ДРГ проникла в Сумскую области и расстреляла двух человек.

Также сообщалось, что недавно в Черниговской области российская ДРГ расстреляла гражданский автомобиль. В результате атаки погиб мужчина.

Добавим, 18 января командующий Объединенными Силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев рассказал о том, что войска РФ не оставляют попыток прорвать границу Украины на севере, причем несколько уже были сделаны в этом году.

А уже 26 января военные рассказали о боевых действиях в приграничных районах Сумской области и предупредили об угрозе вражеских ДРГ в Сумской области.