RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Готовил подрыв АЗС с многочисленными жертвами. В Харькове задержали "на горячем" диверсанта

Фото: Готовил подрыв АЗС с многочисленными жертвами. В Харькове задержали "на горячем" диверсанта (t.me/SBUkr)
Автор: Сергей Пышкин

В Харькове разоблачили 54-летнего диверсанта, готовившего подрыв АЗС с многочисленными жертвами. Предателя задержали "на горячем".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра внутренних дел Игоря Клименко.

Как пишет Клименко, задержанный причастен к меньшей мере трем таким преступлениям. Предатель активно общался с представителями российских спецслужб и выполнял задания террористов. 

"Информация о подрывах на АЗС в Харькове начала поступать с марта 2023 года. Зафиксировано два таких случая. В августе этого года неизвестный подорвал еще и железную колею, повредив полотно. Злоумышленник использовал самодельные взрывные устройства", - пишет министр. 

В конце сентября диверсант пытался подорвать еще один объект, впрочем, правоохранители вовремя обезвредили взрывную закладку. Вчера, 10 октября, предателя задержали при попытке подорвать АЗС в Харькове. 

Что говорят в СБУ 

Согласно данным Службы безопасности Украины, предатель, согласно указанию террористов, готовил подрыв двух автозаправочных станций в Харькове и в других регионах Украины.

Для совершения диверсий он планировал использовать самодельные взрывные устройства, которые хранил в специально оборудованном тайнике на территории одного из лесных массивов региона.

 

Фото: Готовил подрыв АЗС с многочисленными жертвами. В Харькове задержали "на горячем" диверсанта (t.me/SBUkr)

"Согласно замыслу российской военной разведки подрывы резервуаров с горючим на АЗС должны были привести к многочисленным жертвам среди гражданского населения и распространению панических настроений в приграничных регионах", - пишет пресс-служба. 

Диверсант был задержан "на горячем" во время закладки им взрывчатки под бочку с газом на одной из АЗС. Во время задержания было сразу деактивировано взрывное устройство, которое состояло из 2,5 кг пластида и часового механизма с электродетонатором.

 

Фото: Готовил подрыв АЗС с многочисленными жертвами. В Харькове задержали "на горячем" диверсанта (t.me/SBUkr)

"Также разоблачены факты причастности задержанного к совершению серии других диверсий в Харьковской области. Среди них - подрыв пути на железнодорожной станции и взрывы на двух местных автозаправочных станциях", - добавляет СБУ. 

Диверсантом оказался бывший сотрудник расформированной милиции, который через суд пытался восстановиться на прежней должности. После начала полномасштабного вторжения террористов предателя завербовали представители разведки террористов. 

Во время обысков обнаружено: 

  • почти 5 кг пластида;
  • детонаторы;
  • часовой механизм к взрывчатке;
  • 2 боевые гранаты Ф-1 и РГД-5;
  • револьвер;
  • почти 900 тысяч наличных в гривневом эквиваленте.

Что ему грозит? 

Диверсанту сообщили о подозрении по ст. 113 и ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит пожизненное заключение.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что СБУ тем временем разоблачила предателей, которые навели российский "Искандер" на село Гроза в Харьковской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности УкраиныМинистерство внутренних дел УкраиныВойна в Украине