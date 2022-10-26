Готовились к наступлению ВСУ с июля. Reuters показало документы военных РФ из Балаклеи

По данным издания, в записной книжке неизвестного офицера упоминается "первый серьезный вызов" для оккупантов - наступление бойцов ВСУ на село Граково 19 июля, которое находится на севере от Балаклеи. В тот день в рядах россиян семь человек погибли, 39 - получили ранения и еще 17 - пропали без вести.

Согласно документам, которые были предоставлены командиру российских войск в Балаклее полковнику Попову, спустя еще несколько дней, россияне получили от ФСБ информацию о том, что Украина доставила в район три ракетных системы залпового огня HIMARS, а также установила местоположение командного поста и четырех складов. Уже 24 июля в записной книжке полковника оккупантов появились записи о первых погибших 12 россиян в результате удара американской РСЗО.

В Reuters отмечают, что такая ситуация начала сильно снижать боевой дух и дисциплину солдат РФ. Доходило даже до того, что один из командиров отряда принял решение отступить со своими подчиненными после того, как неизвестный офицер назвал его "ублюдком".

Агентство также убедилось, что уже к концу июля все офицеры РФ в Балаклее были уверены в том, что украинские войска собираются организовывать контрнаступление.

При этом, согласно документам оккупантов, найденным в Балаклее, в российских подразделениях наблюдалась нехватка людей и проблемы с техникой. Документ от 30 августа показывает, что в одном из батальонов находилось 49 человек вместо 240, а одна из бригад резервистов была укомплектована всего на 23%. Такая ситуация возникла на фоне постоянных обстрелов ВСУ, которые "продолжались весь август".

Украинское контрнаступление началось 6 сентября. Очевидцы рассказали Reuters, что отступление россиян и мобилизованных из Луганской области можно описать как "хаос" - раненые покидали Балаклею пешком, а военнослужащие сбегали, бросая технику и оружие.