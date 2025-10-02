Готовили взрыв: супруги в Одессе пытались организовать теракт против военных

Супруги в Одессе планировали совершить теракт, организовав взрыв по заданию РФ вблизи расположения украинских военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Отмечается, что для совершения теракта фигуранты получили от россиян координаты, по которым нашли схрон и забрали из него самодельное взрывное устройство.
Перед этим агенты промониторили места наибольшего сосредоточения личного состава Сил обороны, обозначали эти локации на картах и "отчитались" куратору из РФ. После "согласования" одного из объектов фигуранты планировали заложить там взрывчатку.
По данным следствия, вражескими агентами оказалась супружеская пара безработных одесситов, которых россияне завербовали через интернет. Во время обысков у задержанных изъяты смартфоны с доказательствами работы на врага.
Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Напомним, что летом этого года в Киеве контрразведка СБУ предотвратила аналогичное убийство воина Национальной гвардии Украины. Тогда россияне пытались взорвать военного с помощью взрывчатки, спрятанной в скутере.
В ходе расследования был задержан 19-летний киевлянин, который закладывал взрывчатку в транспортное средство.
Также во Львове сотрудники СБУ совместно с Нацполицией предупредили масштабный теракт, организованный несовершеннолетними по заданию российских спецслужб. Двое подростков заложили самодельное взрывное устройство под автомобиль украинского военного, однако правоохранители успели обезвредить опасность до того, как она могла нанести вред.