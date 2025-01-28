Готовили удар по аэродромам из F-16. СБУ разоблачила агентурную сеть ФСБ

Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила агентов Федеральной службы безопасности (ФСБ), которые готовили обстрел россиян по аэродромам базирования истребителей F-16.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины (СБУ).

Что произошло

Вблизи одного из аэродромов "на горячем" задержали двух российских агентов, которые фотографировали взлет отечественного F-16.

Соратниками врага оказались двое жителей Кременчуга в возрасте 22 и 21 год, которых завербовала кадровая сотрудница ФСБ, личность которой также установила СБУ.

"Задачей агентов было собрать точные координаты основных и резервных аэродромов и объектов авиационной инфраструктуры Украины, чтобы в дальнейшем враг мог нанести по ним ракетные и беспилотные удары", - пишет СБУ.

Кроме геолокаций предатели должны были также сделать текстовый и фотоотчет с описанием техники, которая расположена на каждом из объектов.

Фото: СБУ разоблачила агентурную сеть ФСБ, которая готовила удар по аэродромам с F-16 (t.me/SBUkr)

"Чтобы выполнить это указание агенты собирались объехать на маршрутных автобусах 5 регионов Украины. Возле каждого из потенциальных объектов они планировали арендовать жилье, чтобы шпионить и снимать "цель" в течение нескольких дней", - добавляет СБУ.

Оба предателя были разоблачены на начальном этапе вражеской разведывательной деятельности. Задокументированы их безрезультатные визиты в несколько регионов.

В частности были проведены мероприятия для обеспечения безопасности локаций Сил обороны.

Что грозит

Агентам ФСБ сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины - государственная измена, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения.

Злоумышленникам грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.