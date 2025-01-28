ua en ru
Вт, 28 января News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Готовили удар по аэродромам из F-16. СБУ разоблачила агентурную сеть ФСБ

Вторник 28 января 2025 14:00
UA EN RU
Готовили удар по аэродромам из F-16. СБУ разоблачила агентурную сеть ФСБ Фото: СБУ разоблачила агентурную сеть ФСБ, которая готовила удар по аэродромам с F-16 (t.me/SBUkr)
Автор: Сергей Пышкин

Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила агентов Федеральной службы безопасности (ФСБ), которые готовили обстрел россиян по аэродромам базирования истребителей F-16.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины (СБУ).

Что произошло

Вблизи одного из аэродромов "на горячем" задержали двух российских агентов, которые фотографировали взлет отечественного F-16.

Соратниками врага оказались двое жителей Кременчуга в возрасте 22 и 21 год, которых завербовала кадровая сотрудница ФСБ, личность которой также установила СБУ.

"Задачей агентов было собрать точные координаты основных и резервных аэродромов и объектов авиационной инфраструктуры Украины, чтобы в дальнейшем враг мог нанести по ним ракетные и беспилотные удары", - пишет СБУ.

Кроме геолокаций предатели должны были также сделать текстовый и фотоотчет с описанием техники, которая расположена на каждом из объектов.

Фото: СБУ разоблачила агентурную сеть ФСБ, которая готовила удар по аэродромам с F-16 (t.me/SBUkr)

"Чтобы выполнить это указание агенты собирались объехать на маршрутных автобусах 5 регионов Украины. Возле каждого из потенциальных объектов они планировали арендовать жилье, чтобы шпионить и снимать "цель" в течение нескольких дней", - добавляет СБУ.

Оба предателя были разоблачены на начальном этапе вражеской разведывательной деятельности. Задокументированы их безрезультатные визиты в несколько регионов.

В частности были проведены мероприятия для обеспечения безопасности локаций Сил обороны.

Что грозит

Агентам ФСБ сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины - государственная измена, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения.

Злоумышленникам грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в декабре СБУ уже разоблачала сеть вражеских агентов, которые охотились на F-16.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины Война в Украине
NEWS
Кабмин ввел электронные направления на ВВК для военнообязанных
Кабмин ввел электронные направления на ВВК для военнообязанных
DAILY
Юлия Жовтяк, Служба занятости: Тем, кто работает руками, готовы платить 100 тысяч гривен и больше
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Юлия Жовтяк, Служба занятости: Тем, кто работает руками, готовы платить 100 тысяч гривен и больше