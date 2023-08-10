Готовили госпереворот. Четверо приспешников Медведчука получили тюремные сроки

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.

По данным следствия, четверо приспешников Медведчука готовили насильственный захват власти в Украине. Среди них - россиянин, военный разведчик, находившийся на "прямой" связи с представителями Кремля и спецслужб России.

Злоумышленники планировали, что переворот произойдет с началом полномасштабного вторжения РФ. По их планам, это могло бы ускорить оккупацию Украины.

Злоумышленники хотели захватить власть через подконтрольные общественные организации в Киеве и других регионах нашей страны. Эти прокремлевские центры должны были инициировать проведение в столице так называемого "национального собрания". На этом псевдофоруме хотели утвердить "резолюцию" об отстранении от власти высшего военно-политического руководства Украины.

В случае отказа они хотели перейти к "силовому сценарию". Для этого злоумышленники создали собственное "боевое крыло", к которому хотели привлечь полтысячи вооруженных людей.

СБУ сорвала планы Кремля и разоблачила организаторов переворота в начале полномасштабной войны. Суд признал злоумышленников виновными по ч. 1 ст. 109 УКУ. Россиянин получил наказание в виде 10 лет за решеткой, организатор проведет в тюрьме 7 лет, а двое его сообщников - по 5 лет.

Фото: организаторы госпереворота получили тюремные сроки (ssu.gov.ua)

Кто такой Медведчук

Виктор Медведчук - кум российского диктатора Владимира Путина и основателем уже запрещенной в Украине партии ОПЗЖ. До начала полномасштабного вторжения РФ его подозревали в государственной измене.

До февраля 2022 года он находился под домашним арестом, но затем предатель сбежал. СБУ задержала Медведчука в апреле прошлого года, а в сентябре его обменяли на защитников Мариуполя. В частности, на командиров "Азова", защищавших "Азовсталь".

Его жена, Оксана Марченко, тоже сбежала в Россию и сейчас находится там. Она является фигуранткой нескольких громких дел.

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