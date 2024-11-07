Готовим машину к зиме: ТОП-3 принципа выбора антифриза

Многие водители думают, что свежий антифриз в двигателе исключает проблемы с мотором в зимний период. Это не совсем так, но идея заменить старую охлаждающую жидкость всегда заслуживает похвалы. Главное, залить то, что нужно, а не то что модно.

О том, на какие характеристики опираться при выборе антифриза для машины, читайте в материале РБК-Украина .

Автопроизводители требуют периодической замены охлаждающей жидкости – обычно каждые 3 – 5 лет, в зависимости от ее типа и особенностей мотора. На самом деле старый антифриз небезопасен не тем, что он замерзнет в двигателе (для этого в составе должно быть очень много воды), а тем, что он разрушает детали двигателя. Поэтому при подборе жидкости на первом месте должен быть ее тип, определенный по химическому составу пакета присадок.

Не по цвету

Сам по себе любой антифриз бесцветен. И вся та "радуга", которую мы видим на полках с автохимией – всего лишь цветные пигменты, призваны привлечь внимание покупателя, и связи с химическим составом цвета не имеют. Антифриз следует выбирать по другому принципу.

Все качественные антифризы имеют основу этиленгликоль. Который сам по себе агрессивен к металлам, из которых сделаны детали двигателя. Чтобы коррозия не съедала мотор, охлаждающая жидкость обязательно имеет в своем пакете присадок антикоррозионную составляющую. И они бывают четырех типов:

карбоксилатные (обозначаются ОАТ, SNF, G12),

гибридные (hybrid, HOAT, NF, G11),

лобридные (lobrid, Si-OAT, N-OAT, Р-OAT)

традиционные (traditional, conventional, IAT).

Каждый уважаемый автопроизводитель рекомендует для своих двигателей один из этих четырех типов. Подсказкой при покупке водителю будут названия, указанные в скобках. Наиболее универсальными считаются карбоксилатные, а наибольший риск нарваться на подделку – в группе устаревших антифризов traditional.

Не по цене

Качественный антифриз не может быть дешевым. Точнее, жидкость, радикально отличающаяся по цене от среднерыночного уровня, почти наверняка будет подделкой. То есть созданной не на основе этиленгликоля, а на основе дешевых заменителей – глицерина и метанола. Метанол – спирт, он закипает уже при 65 градусах и испаряется при 95 градусах (рабочая температура мотора). Однако он нужен, чтобы развести слишком густой незамерзающий глицерин. Из-за испарения метанола этот микс быстро густеет, перегружает помпу, ее подшипники и привод. Также метанол закипает из-за вибраций, имеющихся в двигателе, и кавитация (холодное кипение) приводит к эрозии гильз цилиндров, крыльчатки насоса и т.д. Следовательно, владелец получает преждевременный ремонт двигателя.

Не за G12

В водительских кругах бытует простая формула выбора антифриза, что-то вроде ТОСОЛ – это плохо, G12 – это хорошо. Между тем, оба индекса – это всего лишь обозначение конкретных жидкостей, рекомендованных для конкретных моторов. Да, буквами G с соответствующим цифровым индексом маркирует рекомендованные для своих машин антифризы концерн Volkswagen.

Например, G11 был первым в группе силикатосодержащих охлаждающих жидкостей (гибридная группа). А внутренний индекс G12 у VW Group получил антифриз с органическими ингибиторами (карбоксилатная группа). И то, что хорошо для "фольксвагеновских" моторов последних поколений, как минимум, не нужно, скажем, для вашего корейского или американского мотора. Словом, опираться надо на рекомендации производителя своего автомобиля, а не на буквы, которые у всех на слуху.

Если коротко

Заменять антифриз нужно по рекомендациям вашего автопроизводителя – и первым советчиком в этом вам должен стать официальный дилер вашего бренда. Даже если, в конце концов, вы не воспользуетесь услугами его СТО, консультацию вам дадут вполне компетентную.