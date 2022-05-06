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Готуються штурмувати: окупанти майже повністю оточили Сєвєродонецьк

Фото: окупанти майже повністю оточили Сєвєродонецьк (mill.ru)
Автор: Марія Кучерявець

Російські окупанти майже повністю оточили Сєвєродонецьк Луганської області. Ворог планує штурмувати місто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Сєвєродонецької військово-цивільної адміністрації Олександра Стрюка в ефірі телемарафону.

"Місто майже оточене військами РФ і "ЛНР", намагаються штурмувати місто за декількома напрямками", - заявив Стрюк.

При цьому він наголосив, що це не мотивує місцевих мешканців залишати місто, темпи евакуації суттєво знизилися, а за день виїжджають до десяти людей, яких вдасться вмовити.

"У місті залишається близько 15 тисяч населення, яке не виїжджає", - додав керівник Сєвєродонецької ВЦА.

Нагадаємо, за даними Луганської ОВА, окупанти намагаються рухатися в бік Сєвєродонецька, і на підступах до нього тривають бої в населених пунктах Боровеньки та Воєводівка.

Додамо, в Луганській області досі залишаються близько 50 тисяч мирних жителів. Деяких з них вже неможливо евакуювати через активні бойові дії.

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ЛуганськСєвєродонецькВійна Росії проти України