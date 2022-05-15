Готують "референдум". У Мелітополі РФ збирає списки місцевих жителів

У Мелітополі російські окупанти формують списки місцевих жителів, які залишились у місті. Надалі можуть вони можуть використовувати їх для проведення "референдуму".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Мелітополя Івана Федорова під час телемарафону.