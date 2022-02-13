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"Готові обговорювати у різних форматах". Зеленський закликав надати Україні гарантії безпеки

Автор: Дмитро Левицький

Президент Володимир Зеленський у телефонній розмові з лідером США Джо Байденом закликав надати Україні гарантії безпеки. Українська сторона готова обговорювати це питання в будь-якому форматі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.

Як наголосив Зеленський, сьогодні на тлі загрози нового вторгнення Росії важливо надати Україні дієві гарантії безпеки.

"Ми готові обговорювати їх у різних форматах", - сказав він, додавши, що без безпеки України не може бути безпеки у Європі.

Водночас український президент подякував США за взаємодію у сфері оборони, яка сприяє посиленню спроможностей Збройних сил України.

"Поки ми не є членом НАТО. Тому лише сильна українська армія є запорукою безпеки нашої держави", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, РБК-Україна розповідало подробиці телефонної розмови Байдена та Зеленського.

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