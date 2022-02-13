"Готові обговорювати у різних форматах". Зеленський закликав надати Україні гарантії безпеки

Як наголосив Зеленський, сьогодні на тлі загрози нового вторгнення Росії важливо надати Україні дієві гарантії безпеки.

"Ми готові обговорювати їх у різних форматах", - сказав він, додавши, що без безпеки України не може бути безпеки у Європі.

Водночас український президент подякував США за взаємодію у сфері оборони, яка сприяє посиленню спроможностей Збройних сил України.

"Поки ми не є членом НАТО. Тому лише сильна українська армія є запорукою безпеки нашої держави", - наголосив Зеленський.