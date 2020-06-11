Готові були ночувати: бойовики пропустили кількох осіб через КПВВ

Бойовики на Донбасі 10 червня все-таки пропустили кількох осіб через контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ). Чотирьох жінок пропустили вчора до окупованого Донецька.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

Повідомляється, що за вчорашній день бойовики не пропустили 6 осіб, які перетнули КПВВ "Станиця Луганська", і одного, який їхав через "Мар'їнку". Однак чотирьох жінок все-таки пропустили до окупованого Донецьк після того, як вони кілька годин провели перед блокпостом терористів.

"Цим жінкам через проблеми соціально-гуманітарного характеру було вкрай важливо потрапити на тимчасово окуповану територію. Вони були налаштовані рішуче і навіть готові були ночувати перед позиціями окупантів, лише б потрапити на тимчасово окуповану територію", - йдеться в повідомленні.

Держприкордонслужба підкреслює, що готова забезпечити їх повернення на підконтрольну територію, оскільки окупаційна "влада" не має наміру відновлювати роботу КПВВ.

Станом на ранок 11 червня біля КПВВ "Станиця Луганська" перебувають 10 осіб, а біля КПВВ "Маріїнка" - 6 автомобілів і 10 осіб, які намагаються пішки потрапити на окуповану територію. Пункти пропуску працюють щодня з 11:00 до 14:00.

Нагадаємо, з 10 червня українська сторона відновила пропуск через КПВВ в обмеженому режимі, вчора на пунктах пропуску зібралися великі черги.

РБК-Україна з'ясовувало, як пройшов перший день роботи цих пунктів в новому режимі.