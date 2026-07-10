Готовность укрытий проверят во всех районах Киева: поручение Кличко

Обустройство укрытий в Киеве

Мэр Киева рассказал, что на ремонт укрытий в этом году предусмотрено 1,1 млрд грн, а также анонсировал проверки защитных сооружений.

"Поручил Департаменту внутреннего финансового контроля и аудита КГГА осуществить аудит использования райгосадминистрациями средств на возведение, ремонт и обустройство укрытий за 2022-2025 годы. Муниципальные службы совместно с ГСЧС продолжат проверки объектов гражданской защиты", - написал Виталий Кличко.

Он отметил, что с 2022 года Киев направлял райгосадминистрациям для строительства новых и ремонта существующих укрытий около 7 млрд грн.

"Город направляет значительные средства райгосадминистрациям для строительства и капитального ремонта укрытий. С начала полномасштабной войны ремонты и обустройство осуществили почти 3 000 укрытий. За 2022-2025 годы на эти работы городские власти выделили около 7 млрд грн", - сообщил Кличко.

Мэр пояснил, что определение адресов и работ обеспечивают районные подразделения, поскольку именно они являются распорядителями выделенных городом средств. Приоритетны локации, где укрытий не хватает: микрорайоны, где нет станций метро, ​​отдаленные спальные районы.

Что выявили прошлые проверки

Виталий Кличко сообщил, что в этом году уже проводились проверки и виновные были привлечены к ответственности за ненадлежащее состояние укрытий.

Сегодня в Киеве функционирует более 4300 укрытий. Контакт-центр 1551 осуществляет мониторинг состояния укрытий и доступа к ним. Департамент муниципальной безопасности вместе с районами и ГСЧС обеспечивает контроль за проведением проверок. С начала года проверили 630 укрытий, отметил глава города.

"Обнаружили 85, где есть проблемы. С начала 2026 года привлечен к административной ответственности 171 балансодержатель объектов фонда ЗСГЗ. Преимущественно за нарушение требований, приведших к неготовности объекта, и за невыполнение законных требований должностных лиц", - отметил Виталий Кличко.

Мэр отметил, что характерными недостатками почти для всех укрытий остаются: отсутствие или недостаточное количество мест для сидения, отсутствие электроснабжения, а также ненадлежащее санитарное состояние.