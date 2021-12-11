"Готую рапорт". Гогілашвілі зробив заяву після скандалу на блокпості в ООС

Заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі потрапив в скандал через сварку з правоохоронцями під час перевірки на блок-пості в ООС. Посадовець зробив першу заяву після інциденту.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Гогілашвілі.
"Безумовно, хочу вибачитися за свою надмірну емоційність", - пише Гогілашвілі.
За словами Гогілашвілі, він абсолютно погоджується з рішенням голови міністерства Дениса Монастирського щодо бажання його відсторонити та ініціювати перевірку.
"Згоден з рішенням міністра почати дисциплінарне провадження, готую рапорт на ім'я міністра МВС і буду всіляко сприяти його проведенню", - додав Гогілашвілі.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в мережі Інтернет з'явилося відео на якому заступник голови МВС Гогілашвілі розпочав сварку з правоохоронцями на одному з блок-постів в зоні проведення ООС.
Також на інцидент відреагував й міністр МВС Денис Монастирський.
"На період дисциплінарного провадження пропонуватиму уряду відсторонити Гогілашвілі від займаної посади для чого підписав відповідне подання до Кабінету міністрів", - заявив міністр.