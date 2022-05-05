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Готується до подорожі. Шольц анонсував візит Бербок до України

Фото: Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Канцлер Німеччини Олаф Шольц повідомив, що голова німецького МЗС Анналена Бербок планує відвідати Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.

Про дати та деталі візиту канцлер Німеччини поки не розповів.

Крім Бербок Україну також планує відвідати представник Бундестагу Бербель Бас.

Нагадаємо, що раніше німецький президент Франк-Вальтер Штайнмаєр підтвердив готовність до розмови з президентом України Володимиром Зеленським.

Також ми писали, що Німеччина планує збільшити військову допомогу Україні. Так уряд Німеччини планує передати Україні радарну систему Cobra.

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