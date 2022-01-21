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"Готуємося до найгіршого сценарію в Україні". Чехія приєднається до санкцій проти РФ

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П'ятниця 21 січня 2022 21:38
"Готуємося до найгіршого сценарію в Україні". Чехія приєднається до санкцій проти РФ Фото: глава МЗС Чехії Ян Ліпавський (ptel.cz)
Автор: Валерія Поліщук

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що Чехія готується до найгіршого сценарію щодо вторгнення Росії в Україну. За його словами, уряд країни підтримає санкції у разі агресії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на irozhlas.

При цьому глава МЗС Чехії підкреслив, що позиція уряду в російсько-українському конфлікті однозначна.

"Я хотів би сказати, що Чехія готова і відповідально готується до найгіршого сценарію, який може статися. Це може стати російським вторгненням в Україну", - сказав він.

Ліпавський назвав військове вторгнення Росії в Україну найгіршим сценарієм. Він вважає, що це сценарій, якого ніхто не хоче і який дипломати намагаються запобігти.

Однак на думку Ліпавського, Чехія повинна бути готова до такого результату.

"Ми готові підтримати санкції ЄС проти Росії у разі їх введення", - сказав Ліпавський.

При цьому він підкреслив, що питання вторгнення РФ в Україну буде розглядатися на щоденній основі міжвідомчою групою, створеною сьогодні в Міністерстві закордонних справ.

Нагадаємо, раніше в Міністерстві оборони Чехії заявили, що нададуть Україні артилерійські снаряди. Пропозиція буде розглянута урядом країни 26 січня.

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Чехія Санкції проти Росії Вторгнення Росії до України
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