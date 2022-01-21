"Готуємося до найгіршого сценарію в Україні". Чехія приєднається до санкцій проти РФ
Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що Чехія готується до найгіршого сценарію щодо вторгнення Росії в Україну. За його словами, уряд країни підтримає санкції у разі агресії проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на irozhlas.
При цьому глава МЗС Чехії підкреслив, що позиція уряду в російсько-українському конфлікті однозначна.
"Я хотів би сказати, що Чехія готова і відповідально готується до найгіршого сценарію, який може статися. Це може стати російським вторгненням в Україну", - сказав він.
Ліпавський назвав військове вторгнення Росії в Україну найгіршим сценарієм. Він вважає, що це сценарій, якого ніхто не хоче і який дипломати намагаються запобігти.
Однак на думку Ліпавського, Чехія повинна бути готова до такого результату.
"Ми готові підтримати санкції ЄС проти Росії у разі їх введення", - сказав Ліпавський.
При цьому він підкреслив, що питання вторгнення РФ в Україну буде розглядатися на щоденній основі міжвідомчою групою, створеною сьогодні в Міністерстві закордонних справ.
Нагадаємо, раніше в Міністерстві оборони Чехії заявили, що нададуть Україні артилерійські снаряди. Пропозиція буде розглянута урядом країни 26 січня.