Готував теракт у Запорізькій області: бойовика "ДНР" засудили на 10 років
Суд заочно засудив бойовика "ДНР" до десяти років позбавлення волі. Він готував теракт на території Запорізької області, завербувавши для цього співробітника поліції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.
На суді прокуратура довела участь громадянина України в розвідувально-диверсійній групі одного з воєнізованих підрозділів терористичної організації "ДНР". Він брав активну участь у бойових діях проти українських військових під час проведення антитерористичної операції в Донецькій області.
Крім того, засуджений бойовик виконував завдання "спецслужб" так званої "ДНР" на українській території. Зокрема, планував здійснити теракт у Запорізькій області. Для цього він завербував співробітника поліції одного з райвідділів регіонального управління Міністерства внутрішніх справ України.
За даними слідства, поліцейський повинен був за завданням свого "куратора" підірвати магазин і офіс волонтерської організації в Дніпрорудному. Приміщення знаходилося на першому поверсі багатоповерхового будинку. Співробітникам СБУ вдалося припинити спробу теракту до його скоєння.
В Офісі генпрокурора нагадали, що завербований бойовиком поліцейський був засуджений у 2019 році. Він отримав 8 років і 3 місяці тюремного ув'язнення з позбавленням звання капітан поліції.
Нагадаємо, у січні поточного року Павлоградський районний суд Дніпропетровської області засудив бойовика "ДНР" на 8 років тюремного ув'язнення.
Зазначимо, раніше в Сумській області до 8 років позбавлення волі засудили бойовика "ДНР" за участь у терористичній організації.