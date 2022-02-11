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Готовил теракт в Запорожской области: боевика "ДНР" осудили на 10 лет

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Запорожье, Пятница 11 февраля 2022 15:35
Готовил теракт в Запорожской области: боевика "ДНР" осудили на 10 лет Фото: за подготовку теракта в Запорожской области боевику "ДНР" дали 10 лет (Виталий Носач/РБК Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Суд заочно приговорил боевика "ДНР" к десяти годам лишения свободы. Он готовил теракт на территории Запорожской области, завербовав для этого сотрудника полиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

На суде прокуратура доказала участие гражданина Украины в разведывательно-диверсионной группе одного из военизированных подразделений террористической организации "ДНР". Он активно участвовал в боевых действиях против украинских военных во время проведения антитеррористической операции в Донецкой области.

Кроме того, осужденный боевик выполнял задания "спецслужб" так называемой "ДНР" на украинской территории. В частности, планировал совершить теракт в Запорожской области. Для этого он завербовал сотрудника полиции одного из райотделов регионального управления Министерства внутренних дел Украины.

По данным следствия, полицейский должен был по заданию своего "куратора" взорвать магазин и офис волонтерской организации в Днепрорудном. Помещение находилось на первом этаже многоэтажного дома. Сотрудникам СБУ удалось пресечь попытку теракта до его совершения.

В Офисе генпрокурора напомнили, что завербованный боевиком полицейский был осужден в 2019 году. Он получил 8 лет и 3 месяца тюремного заключения с лишением звания капитан полиции.

Напомним, в январе текущего года Павлоградский районный суд Днепропетровской области осудил боевика "ДНР" на 8 лет тюремного заключения.

Отметим, ранее в Сумской области к 8 годам лишения свободы приговорили боевика "ДНР" за участие в террористической организации.

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