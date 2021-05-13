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Готував теракт в Маріуполі: суд приговорив агента спецслужб РФ до шести років в’язниці

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Маріуполь, Четвер 13 травня 2021 11:20
Готував теракт в Маріуполі: суд приговорив агента спецслужб РФ до шести років в’язниці Фото: викритого контррозвідкою СБУ російського агента позбавили волі (ssu.gov.ua)
Автор: Анастасія Рокитна

Суд прийняв рішення засудити до шести років позбавлення волі агента спецслужб Російської Федерації. Він готував терористичний акт у Маріуполі.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

У СБУ повідомили, що агент також збирав розвіддані щодо підрозділів Збройних сил України. Під час затримання у злочинця було вилучено саморобний вибуховий пристрій, який він дістав із спеціально облаштованого схрону.

За висновками експертів, сила вибуху вилученого засобу ураження еквівалентна 12 гранатам Ф-1.

Як повідомили в спецслужбі, засуджений був завербований представниками ФСБ РФ та за їх завданням прибув до Маріуполя для виконання розвідувальних і терористичних завдань.

Суд визнав зловмисника винним за:

  • ч. 1 ст. 111 (державна зрада),
  • ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації),
  • ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю),
  • ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 447 (найманство) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 11 травня Віктору Медведчуку і його соратнику з ОПЗЖ Тарасу Козаку оголосили підозру.

Зазначимо, голова СБУ Іван Баканов пояснив, що Медведчук вирішував питання свого бізнесу в окупованому Криму з президентом Росії Володимиром Путіним.

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