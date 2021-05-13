Готував теракт в Маріуполі: суд приговорив агента спецслужб РФ до шести років в’язниці

У СБУ повідомили, що агент також збирав розвіддані щодо підрозділів Збройних сил України. Під час затримання у злочинця було вилучено саморобний вибуховий пристрій, який він дістав із спеціально облаштованого схрону.

За висновками експертів, сила вибуху вилученого засобу ураження еквівалентна 12 гранатам Ф-1.

Як повідомили в спецслужбі, засуджений був завербований представниками ФСБ РФ та за їх завданням прибув до Маріуполя для виконання розвідувальних і терористичних завдань.

Суд визнав зловмисника винним за: