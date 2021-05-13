Готовил теракт в Мариуполе: суд приговорил агента спецслужб РФ к шести годам тюрьмы

В СБУ сообщили, что агент также собирал разведданные относительно подразделений Вооруженных сил Украины. Во время задержания у преступника было изъято самодельное взрывное устройство, которое он достал из специально обустроенного схрона.

По выводам экспертов, сила взрыва изъятого средства поражения эквивалентна 12 гранатам Ф-1.

Как сообщили в спецслужбе, осужденный был завербован представителями ФСБ РФ и по их заданию прибыл в Мариуполь для выполнения разведывательных и террористических задач.

Суд признал злоумышленника виновным по: