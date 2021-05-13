Готовил теракт в Мариуполе: суд приговорил агента спецслужб РФ к шести годам тюрьмы
Суд принял решение приговорить к шести годам лишения свободы агента спецслужб Российской Федерации. Он готовил террористический акт в Мариуполе.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
В СБУ сообщили, что агент также собирал разведданные относительно подразделений Вооруженных сил Украины. Во время задержания у преступника было изъято самодельное взрывное устройство, которое он достал из специально обустроенного схрона.
По выводам экспертов, сила взрыва изъятого средства поражения эквивалентна 12 гранатам Ф-1.
Как сообщили в спецслужбе, осужденный был завербован представителями ФСБ РФ и по их заданию прибыл в Мариуполь для выполнения разведывательных и террористических задач.
Суд признал злоумышленника виновным по:
- ч. 1 ст. 111 (государственная измена),
- ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации),
- ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием),
- ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 447 (наемничество) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, 11 мая Виктору Медведчуку и его соратнику по ОПЗЖ Тарасу Козаку объявили подозрение.
Отметим, глава СБУ Иван Баканов пояснил, что Медведчук решал вопросы своего бизнеса в оккупированном Крыму с президентом России Владимиром Путиным.