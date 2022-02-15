Готував за "сценарієм" протести в Києві: викрито чоловіка, який працював на кураторів РФ

Прокуратура оголосила про підозру громадянину України, який працював на російських кураторів. Він, зокрема, готував протести у Києві за "сценарієм" РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.
За даними слідства, підозрюваний, на замовлення російських ЗМІ, під час виступів на телеканалах РФ, які перебувають під санкціями, а також в соцмережах розповсюджував недостовірну інформацію аби маніпулювати суспільною думкою і дискредитувати владу в Україні.
Інформація стосувалася нібито перебування України під зовнішнім управлінням, а також він відкрито звинувачував українських військових в обстрілах мирного населення.
Крім того, чоловік почав організовувати за заздалегідь підготовленим сценарієм російських кураторів за матеріальну винагороду протестні акції у столиці.
Для цього, зокрема, наймав для "масовки" людей, які мали створювати потрібну інформаційну картинку для представників інформаційних агентств РФ.
Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання підозрюваного, де виявили:
Наразі чоловіку повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України). Триває досудове розслідування, встановлюються спільники та інші епізоди злочинної діяльності.
Нагадаємо, нещодавно прокуратура оголосила про підозру українцю та двом співробітникам ФСБ РФ, яких звинувачують у зборі розвідувальної інформації та постачанні зброї на окуповані території Донбасу.
Додамо, співробітники СБУ затримали агента військової розвідки Російської Федерації, він планував низку терактів в Одесі.