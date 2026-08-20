Не готовы юридически: почему Украина пока не может создать свою DARPA
Исполнительный директор Украинского Совета оружейников Игорь Федирко заявил, что Brave1 может стать первой ступенью создания украинской DARPA, хотя юридическая система страны не готова к такому формату.
Об этом говорится в материале РБК-Украина "Станет ли Brave1 украинским DARPA и будет ли оружие на фронте: интервью с CEO Совета оружейников".
Почему Украина пока не готова к формату DARPA
Федирко рассказал, что Совет оружейников провел исследование по созданию аналога DARPA (Агентство передовых оборонных исследовательских проектов США) в украинских реалиях, привлекая к работе большую группу специалистов. Консультантом выступил бывший глава американской DARPA Энтони Тетер, руководивший институтом почти восемь лет.
По словам Федорко, основным препятствием оказалась юридическая система Украины. В США DARPA оперирует огромными средствами при минимальной ответственности – если команда получила финансирование, но не добилась результата, ее не преследуют. У Украины такого права на ошибку в законодательстве нет.
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Почему Brave1 должен стать основой
Федирко назвал Brave1 "DARPA на минималках" и убежден, что именно этот кластер может стать первой степенью создания полноценного аналога американского агентства. По его словам, в Украине нет никакого другого технологического института с правом грантования, собственными школами и учебными программами.
Он добавил, что Brave1 давно перерос формат акселератора, которым его продолжают называть по привычке. По мнению исполнительного директора Совета оружейников, появление Brave1 стало самым лучшим, что произошло с технологической сферой в украинской оборонке.
Идея превращения Brave1 в подобие DARPA звучала и раньше: по данным источников РБК-Украина в оборонной отрасли, именно такой вариант рассматривается как путь выхода из кризиса тендерной реформы, из-за которой поставки оружия для фронта могут оказаться под угрозой уже через несколько месяцев.
Также кластер недавно продемонстрировал и собственные технологические наработки: во время первого онлайн-Demo Day Brave1 показал более 10 категорий новых технологий для "Сил обороны", а более 50 производителей представили запчасти и новые решения для фронта.