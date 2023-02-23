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Готовы продолжать международное давление на РФ, - главы стран "Бухарестской девятки"

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Четверг 23 февраля 2023 01:26
Готовы продолжать международное давление на РФ, - главы стран "Бухарестской девятки" Фото: страны "Бухарестской девятки" будут продолжать международное давление на РФ (president.pl)
Автор: Константин Широкун

Главы девяти стран Центральной и Восточной Европы, которые входят в "Бухарестскую девятку", встретились накануне годовщины полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на декларацию глав стран "Бухарестской девятки".

Главы государств и правительств Болгарии, Чехии, Эстонии, Венгрии, Литвы, Латвии, Польши, Румынии и Словакии провели чрезвычайный саммит в Варшаве накануне первой годовщины вторжения РФ в Украину.

В декларации по итогам встречи они подчеркнули, что Россия продолжает жестокую агрессию против Украины, и они будут поддерживать украинский народ столько, сколько потребуется.

"В соответствии с Уставом ООН и международным правом Украина осуществляет право на защиту с целью восстановления полного контроля над своей территорией и имеет право на освобождение оккупированных территорий. С этой целью мы будем продолжать поддерживать усилия Украины столько, сколько потребуется", – говорится в декларации.

Лидеры государств также осудили агрессивную войну России. В заявлении также говорится, что число жертв среди мирного населения в Украине увеличивается из-за неизбирательных ракетных ударов России и точечных ударов по объектам критической инфраструктуры, акватория Черного моря используется в качестве тренировочного полигона для этих ударов.

"Виновные в зверствах и военных преступлениях будут привлечены к ответственности. Мы полны решимости продолжать международное давление на Россию. Мы также осуждаем всех, включая Беларусь, кто активно содействуют агрессивной войне России против Украины", – сказано в общей декларации.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден в ходе встречи с лидерами государств "Бухарестской девятки" обсудил дальнейшую поддержку Украины.

Напомним, что Соединенные Штаты Америки планируют провести в стране саммит НАТО в 2024 году. Таким образом, планируется отпраздновать 75-летие основания Альянса.

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