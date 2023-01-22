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Готовы к "нестандартным действиям". В Польше анонсировали учения для ВСУ на Leopard 2

Новина українською →
Воскресенье 22 января 2023 14:49
Готовы к "нестандартным действиям". В Польше анонсировали учения для ВСУ на Leopard 2 Фото: танк Leopard 2 (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Польше заявили о готовности к "нестандартным действиям", чтобы заставить Германию одобрить передачу Leopard 2 Украине. Планируют начать учения для ВСУ на танках.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на TVN24.

Глава Бюро международной политики в канцелярии президента Польши Марцин Пшидач анонсировал начало учений ВСУ на танках, комментируя слова заместителя главы МИД Польши Павла Яблонского о "нестандартных действиях" Варшавы, чтобы заставить Германию принять решение о передаче Leopard 2 Украине.

"Это произойдет в ближайшее время. Украинские офицеры и сержанты будут проходить учения на польских танках, а также на танках других наших партнеров, потому что нет времени", - заявил Пшидач.

Пшидач добавил, что учения начнутся в ближайшее время, а именно "в перспективе дней, а не месяцев".

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, согласно данным Spiegel, Министерство обороны Германии может передать ВСУ 19 старых танков Leopard 2, которые используют на учениях для имитации врага.

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