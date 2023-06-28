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Наличный курс доллара почти сравнялся с официальным: НБУ пояснил улучшение ситуации

Фото: курс доллара падает (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Комфортный уровень международных резервов улучшает курсовые ожидания в Украине. Ситуация на валютном рынке улучшилась.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Отчет о финансовой стабильности" НБУ.

Как говорится в отчете, по сравнению с зимними месяцами сократились объемы интервенций НБУ. Этому способствовал рост объемов продаж валюты аграрными предприятиями для проведения посевной кампании и уменьшение спроса на валюту со стороны импортеров энергоресурсов в весенние месяцы. Также уменьшился отток средств по операциям с карточками, в том числе благодаря урегулированию деятельности игорного бизнеса.

"Как следствие, наличная гривна укрепилась на 9% с начала года, а наличный курс практически сравнялся с безналичным. В конце прошлого года разница между ними достигала 10%", - говорится в документе.

В НБУ также отметили, что в результате улучшились курсовые ожидания бизнеса и населения. Это, в свою очередь, понижает спрос населения на валюту. В частности, в мае объемы чистой покупки валюты населением были наименьшими с августа прошлого года.

Существенная международная помощь вместе с меньшими объемами интервенций НБУ способствовала росту международных резервов до самого высокого за последние 11 лет уровня. В конце мая их объем составил 37.3 млрд долларов, что эквивалентно почти пяти месяцам будущего импорта.

"Такой запас прочности дает больше возможностей для постепенного пересмотра валютных ограничений", - добавили в НБУ.

Прогнозы курса

Напомним, динамика валютного рынка Украины в последние месяцы была существенно лучше, чем прогнозировали аналитики. Средний курс продажи наличного доллара в Украине снизился за май на 0,5% до 37,59 гривны - до минимума с июня прошлого года. По сравнению с декабрем 2022 курс снизился на 6,5%.

Финансовые аналитики в июне прогнозируют курс гривны в течение следующих 12 месяцев на уровне 39,54 грн/доллар. В апреле они ждали курс 40,04 грн/доллар.

По состоянию на 28 июня средний курс по Украине составляет 36,90 (покупка) и 37,40 грн/доллар (продажа).

С начала войны в Украине действуют жесткие валютные ограничения и фиксированный курс гривны по отношению к доллару. Безналичный рынок балансируется за счет продажи валюты Нацбанком по курсу, близкому к официальному - 36,9333 гривен за доллар (36,5686 гривен плюс 1%).

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