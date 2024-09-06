RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Наличный доллар с начала года подорожал почти на 10%, но рост замедлился: данные НБУ

Фото: Курс доллара в августе вырос до 41,43 гривен (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Александр Белоус

Средний курс продажи наличного доллара в Украине в августе 2024 года вырос на 0,2% до 41,43 гривен. За последний месяц рост замедлился.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, по сравнению с декабрем 2023 года курс вырос на 9,5% (3,60 гривен).

При этом официальный курс на конец августа составил 41,19 грн/доллар, что на 8,4% выше, чем в конце декабря (37,98 грн/доллар).

Ситуация на рынке в августе

Как заявили в НБУ, спрос на валюту в Украине в августе 2024 года снизился как на межбанковском, так и на наличном сегментах. Обменный курс гривны колебался в обе стороны под влиянием рыночных факторов, незначительно девальвировав за месяц. Разница между наличным и официальным курсами не превышала 1%, сократившись в конце августа до 0,4%.

Население Украины в августе 2024 года купило в банках 780,8 млн долларов. Объем покупки сократился на 30,1% по сравнению с июлем, когда украинцы купили рекордный почти за 12 лет объем валюты.

Кроме того, НБУ в августе 2024 года продал на межбанковском валютном рынке 2,679 млрд долларов, что на 19,2% меньше, чем в июле.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс доллараКурс НБУ