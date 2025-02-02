В отеле возле центра Львова произошел взрыв: полиция раскрыла детали

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полиции Львовской области.

По данным правоохранителей, около полуночи 2 февраля полиция получила сообщение о взрыве на улице Городоцкой в одном из отелей Львова. На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа и сотрудники других служб Львовского районного управления полиции №1, а также взрывотехники полиции Львовской области.

Предварительно установлено, что 44-летний львовянин, находясь на третьем этаже отеля, бросил неизвестное взрывное устройство. В результате взрыва мужчина получил телесные повреждения и был госпитализирован. Взрывной волной повреждены окна и двери заведения.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) УКУ. Правоохранители устанавливают обстоятельства взрыва и происхождение взрывного устройства.

В сети сообщают, что инцидент произошел в отеле "Арена" на улице Городоцкой. Мужчина якобы взорвал гранату в отеле.