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В отеле возле центра Львова произошел взрыв: полиция раскрыла детали

Львов, Воскресенье 02 февраля 2025 12:10
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В отеле возле центра Львова произошел взрыв: полиция раскрыла детали Фото: мужчина подорвал устройство в отеле Львова (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В отеле вблизи центра города Львов произошел взрыв. В результате инцидента пострадал мужчина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полиции Львовской области.

По данным правоохранителей, около полуночи 2 февраля полиция получила сообщение о взрыве на улице Городоцкой в одном из отелей Львова. На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа и сотрудники других служб Львовского районного управления полиции №1, а также взрывотехники полиции Львовской области.

Предварительно установлено, что 44-летний львовянин, находясь на третьем этаже отеля, бросил неизвестное взрывное устройство. В результате взрыва мужчина получил телесные повреждения и был госпитализирован. Взрывной волной повреждены окна и двери заведения.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) УКУ. Правоохранители устанавливают обстоятельства взрыва и происхождение взрывного устройства.

В сети сообщают, что инцидент произошел в отеле "Арена" на улице Городоцкой. Мужчина якобы взорвал гранату в отеле.

Напомним, в субботу, 1 февраля, в Ровно произошел взрыв в ТЦК. Позже полиция уточнила, что в результате взрыва погиб человек, еще шестеро получили ранения.

Также РБК-Украина сообщало, что в минувшие выходные в городе Ирпень под Киевом произошел взрыв в многоэтажке.

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