Держава допоможе медзакладам з виплатами підвищеної зарплати медикам, - ОП

"У 2022 році бюджет Програми медичних гарантій збільшився на 34 млрд грн і складає понад 157 млрд грн. Це означає, що медичні заклади отримають суми більші, ніж у 2021 році. Логічне запитання, якщо все так добре, чому скаржаться люди, а лікарні не спроможні виплатити нову заробітну плату", - зазначив він.

За словами Тимошенка, в таких випадках медичні установи отримають фінансування за окремим пакетом від Національної служби здоров’я. Таке фінансування видаватиметься спочатку на півроку, кошти для цього вже закладені до програми медичних гарантій.

При тому такі установи проходитимуть верифікацію МОЗ і перевірку Держаудитслужби, яка має встановити причини неспроможності виплат нових заробітних плат.

"Щоб було чітке розуміння, куди були витрачені кошти і чому їх не вистачило на забезпечення гідної заробітної плати. Є різні приклади "господарювання" і відповідальності керівників закладів", - уточнив Тимошенко.

Він нагадав, що забезпечення гідної заробітної плати лікарям та медсестрам має бути пріоритетом для менеджменту лікарень, і закликав не намагатися «економити» на працівниках. В іншому випадку будуть прийняті відповідні кадрові рішення.

Заступник керівника ОП також повідомив, що протягом місяця буде знайдено рішення, як збільшити оплату для медсестер у школах.