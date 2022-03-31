Держава підтримає бізнесменів Харківської області, які залишились під час війни, - Свириденко

"Завдання держави - забезпечити максимально сприятливі умови для усіх, хто готовий пліч-о-пліч з армією, громадянами, державою в цілому відстоювати нашу незалежність, і в політичному, і в економічному сенсах", - зазначила вона.

За словами Свириденко, для підтримки роботи підприємців області триває робота над відновленням і налагодженням логістичних коридорів не тільки для доставки гуманітарної допомоги, але і для потреб бізнесу.

Також у рамках державної програми "5-7-9" бізнес отримає доступ до вигідних кредитів. Це дасть змогу відновити втрачені потужності та поповнити брак обігових коштів.

Підтримку отримають і місцеві аграрії. Їм допоможуть залучити фінансування для придбання обладнання, ввезти його на територію України без затримок для реєстрації, закупити добрива та поповнити насіннєвий фонд.

"Багато підприємств вимушені залишити регіон. Силами "Укрзалізниці" та "Укрпошти" держава допомагає перемістити потужності бізнесу та організувати роботу на територіях, меншою мірою уражених війною. Надається допомога в розміщенні підприємств на новій території, підборі працівників, постачанні сировини тощо", - додає міністр.