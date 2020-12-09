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Державну фіскальну службу очолив посадовець часів Януковича

Автор: Дмитро Левицький

Кабінет міністрів України призначив головою Державної фіскальної служби Вадима Мельника. Він до 2013 року очолював управління розслідування особливо важливих справ, а також працював у Міністерстві доходів та зборів.

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Рішення про призначення ухвалили на сьогоднішньому засіданні Кабміну.

Мельник у 2014 році перебував на посаді заступника начальника Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби. Потім Мельник очолював це управління. З посади звільнився у 2016 році.

Нагадаємо, з кінця листопада обов'язки голови ДФС виконує Дмитро Сосинович. Він змінив Сергія Солодченка, який був виконувачем обов'язків глави служби з березня 2020 року.

Наприкінці жовтня генеральний прокурор Ірина Венедиктова висловила невдоволення роботою ДФС під керівництвом Сергія Солодченка.

Крім того, сьогодні Кабмін погодив призначення голови Дніпропетровської ОДА. Уряд пропонує президенту призначити на цю посаду колишнього очільника Дніпропетровської області.

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