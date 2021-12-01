На державну авіакомпанію у 2022 році планують витратити з бюджету 1 млрд гривень

Кабінет міністрів у проекті державного бюджету на 2022 рік до другого читання заклав кошти на поповнення статутного капіталу АТ "Українські національні авіалінії". Планується витратити 1 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект державного бюджету, оприлюднений на сайті Верховної ради (законопроект № 6000 ).

У проекті державного бюджету України на 2022 рік зафіксовано курс гривні до долара на рівні 28,6 грн/долар. Таким чином, "Українські національні авіалінії" отримають близько 35 млн доларів. Водночас вартість одного літака Boeing 737 починається від 50 млн доларів.

Президент України Володимир Зеленський у своєму посланні до Верховної ради 1 грудня заявив, що перший рейс національного перевізника відбудеться в 2022 році. "До 2025-го буде повністю сформовано флот компанії - не менше 20 суден. Будуть відкриті регулярні рейси як всередині, так і ззовні", - сказав він.

"Українського перевізника мають бачити не тільки в Україні, а й в усьому світі. І цьому дуже допоможе угода про відкрите небо, авіаційний безвіз, який ми нарешті підписали з Європейським Союзом. Тому UNA обов‘язково приземлиться в ЄС. І такі великі плани справді окриляють", - додав президент.