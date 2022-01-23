У держустановах України планують створити дитячі кімнати: як вони працюватимуть

Міністерство соціальної політики України підготувало проект постанови Кабінету міністрів про діяльність дитячих кімнат в установах та організаціях. Вони будуть безкоштовними для співробітників та відвідувачів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на документ, оприлюднений для обговорення на сайті Федерації профспілок України ( ФПУ ).

Створення та робота дитячих кімнат

Згідно з документом, дитяча кімната може утворюватися Офісом президента України, Верховною радою, Секретаріатом Кабінету міністрів України, центральними органами виконавчої влади, Офісом генерального прокурора, органами судової влади, місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

Тимчасове перебування дітей в дитячій кімнаті є безоплатним. Тривалість перебування дітей у робочий час установи/організації не може перевищувати 2 годин. За необхідності перебування дитини у дитячій кімнаті може бути подовжено ще на 1 годину.

Для забезпечення дозвілля дітей в дитячій кімнаті залучаються фахівці, які мають педагогічну/психологічну освіту, володіють навичками та досвідом роботи спілкування з дітьми. Водночас фахівці дитячої кімнати не надають освітніх послуг, не виконують виховних функцій та не проводять харчування дітей.

Організація кімнат

Дитяча кімната може містити такі ігрові зони: рухливих ігор, сюжетних ігор, дидактичних ігор і дитячої творчості.

у зоні рухливих ігор враховуються вікові особливості дітей (більш функціональне середовище - для дітей старшого дошкільного і молодшого шкільного віку; менш функціональне та максимально безпечне середовище - для дітей віком до 3 років);

у зоні сюжетних ігор враховується специфіка вікових та індивідуальних особливостей розвитку дітей, у тому числі фізичних і психологічних особливостей хлопчиків і дівчаток.

у зоні дидактичних ігор і дитячої творчості створюються умови для різноманітної дитячої діяльності (конструювання, малювання, ліплення, настільні ігри тощо).

Умови прийняття до дитячих кімнат

Обов’язковою умовою прийняття дитини до дитячої кімнати є подання одним із її батьків (або її законним представником) заяви.

Діти віком від 3 до 14 років приймаються в дитячу кімнату для перебування без супроводу батьків/законних представників.

Діти відвідувачів установи/організації віком до 3 років, а також діти з інвалідністю віком до 14 років можуть перебувати у дитячій кімнаті в разі необхідності у супроводі одного з батьків.