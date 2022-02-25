Під Гостомелем українські військові спалили колону російських військ

Українські солдати продовжують тримати оборону в місті Гостомель Київської області. Військові спалили колону техніки російських окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Сухопутні війська ЗСУ.
"Під Гостомелем українські військові спалили колону російсько-фашистських окупантів! Вони горять, вони дохнуть, вони здаються", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, в Міноборони повідомили, що російські війська захопили два автомобілі ЗСУ і рушили до центру міста.
Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що до Києва зайшли диверсійні групи російської армії. Він закликав жителів столиці дотримуватися комендантської години.