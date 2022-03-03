В Гостомелі підключили підстанцію для відновлення світла 10 тисяч абонентів

"ДТЕК Київські регіональні електромережі" відновив роботу підстанції "Гостомель", знеструмленої через бойові дії і чекають дозволу від ЗСУ для повного відновлення електропостачання 10 000 абонентів в Бучі й Гостомелі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт компанії.

"ДТЕК Київські регіональні електромережі відновив роботу підстанції "Гостомель", що була знеструмлена через бойові дії. Наразі ремонтні бригади чекають на дозвіл від територіальної оборони на проведення робіт на лініях підстанції, щоб повернути світло для десяти тисяч клієнтів", - повідомили в компанії.

Наразі для відновлення подачі світла клієнтам необхідно ще відремонтувати телемеханізацію ліній, що відходять від підстанції та живлять будинки. Наразі в районі Гостомелю продовжуються активні бойові дії.

"Щойно ремонтні бригади отримають дозвіл на виконання робіт від Територіальної оборони - оперативно повернуть світло в будинки клієнтів", - зазначили в компанії.

Електромонтери ДТЕК разом з лікарями, волонтерами, постачальниками найнеобхідніших харчів та ліків, роблять все від них залежне, щоб підтримати країну в складних умовах.

"Тридцять аварійних бригад безперервно працюють вже сім діб, щоб оперативно відновлювати електропостачання населених пунктів у Київській області, які постраждали через бойові дії. Працівники мають спеціальні інструкції щодо роботи в кризових ситуаціях та виїжджають на відновлення електромереж щойно отримують дозвіл Збройних сил України та Територіальної оборони на проведення робіт на території бойових дій", - наголосили в компанії.