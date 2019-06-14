Гостинний двір треба повернути громаді Києва, будівля руйнується кожного дня, - депутат Муха

Гостинний двір на Контрактовій площі треба передавати у власність громади Києва, інакше цю пам’ятку архітектури можна втратити назавжди. Про це у своєму відеоблозі у Facebook розповіла депутатка Київської міської ради, голова Постійної комісії Київради з питань культури, туризму та інформаційної політики Вікторія Муха.

Вона повідомила, що спільно із депутатом Валентином Мондриївським вони зареєстрували проект рішення Київської міської ради - звернення до Кабінету Міністрів щодо невідкладної безоплатної передачі будівлі Гостинного двору в комунальну власність територіальної громади Києва.

"Зараз будівля перебуває у державній власності - на балансі Регіонального відділення Фонду держмайна по м.Києву. Міська влада готова реставрувати пам’ятку за рахунок київського бюджету. Це можливо лише після передачі до комунальної власності", - зазначила Муха.

Депутатка нагадала, що свого часу київська громада, небайдужі активісти зробили велику справу - відстояли Гостинний двір і не дозволили перетворити його на торговельно-офісний центр. Потім суд повернув будівлі статус пам’ятки архітектури.

"Але нині на Гостинний двір сумно дивитися. Час іде і будівля руйнується буквально кожного дня. Стіни тріщать, розсипаються, дах зруйнований пожежею. Вікон немає. Всередині росте трава і бур’яни. Зараз треба зробити все, аби там були проведені протиаварійні та консерваційні роботи, а після цього – реставрація", - зазначила вона.

На сьогодні уже скасовано рішення про відведення землі під реконструкцію будівлі під торговельно-офісний центр. Також у листопаді 2017 року Київрада своїм рішенням, співавтором якого стала Муха, надала згоду на безоплатне прийняття Гостинного двору у комунальну власність. Тим самим рішенням вона зобов’язалась використовувати пам’ятку за цільовим призначенням і не відчужувати у приватну власність.

Мер Києва Віталій Кличко неодноразово звертався до уряду з проханням погодити проект розпорядження Кабміну про передачу Гостинного двору. У листах за підписом міського голови йдеться про те, що будівля буде використовуватися як об’єкт соціальної інфраструктури, зокрема для розміщення Музею історії Києва.

Також була створена робоча група Комісії Київради з питань культури, туризму та інформполітики з напрацювання пропозицій щодо концепції використання будівлі Гостинного двору. Очолила цю групу Вікторія Муха.

"Наразі передача будівлі у комунальну власність залишається одним з основних завдань. Сподіваюсь, що Київрада звернеться до уряду вже найближчим часом. Не можна гаяти із цим. Втрата часу є критичною для Гостинного двору. Спільними зусиллями ми можемо зробити все від нас залежне, аби ця пам’ятка архітектури нарешті став окрасою Контрактової площі", - наголосила Муха.