Гостинний двір в Києві стане громадським простором

Гостинний двір у Києві після реконструкції стане сучасним громадським простором. Проект зачіпає не тільки ремонт будівлі, а й переосмислення простору Контрактової площі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міністерства культури та інформаційної політики.

Повідомляється, що Міністерство залучає до розробки нової концепції реставраторів, архітекторів, урбаністів, істориків та інших експертів. А за підсумками проектного семінару буде представлена дорожня карта реставрації та розвитку Гостинного двору. Зокрема, будуть проаналізовані транспортні та людські потоки, типові маршрути тощо.

"В результаті такого масштабного перетворення за участю держави і громадськості Гостинний двір знайде нове життя і стане зручним і сучасним простором для жителів і гостей столиці", - йдеться в повідомленні.