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Митниця буде перевіряти своїх співробітників на детекторі брехні

Автор: Юлія Струк

Глава Державної митної служби Павло Рябікін заявив, що співробітників перевірятимуть на детекторі брехні. Для цього у відомстві планують створити власну службу детекторного контролю.

Про це він розповів в ефірі телеканалу "Дім".

За словами глави відомства, загальна чисельність працівників митної служби складає близько 12 тисяч осіб по всій країні. Зараз відбувається переатестація і перехід на нову систему контрактної роботи, яка і передбачає у тому числі перевірку на детекторі.

"У центральному апараті переведено близько 500 осіб. Я думаю, що за тиждень-два почнеться тестування і перехід у нову структуру на контрактній основі працівників регіональних підрозділів. Ми плануємо, що цей процес закінчиться до середини квітня", - повідав він.

Рябікін додав, що в Держмитслужбі готують меморандум про співпрацю з Національним антикорупційним бюро.

"Ми знаходимося у стані підготовки меморандуму з НАБУ, яке входить у процес детекторного контролю працівників митної служби і протягом року дає нам методологічну допомогу... вже через рік ми повинні створити власну службу детекторного контролю", - розповів глава Держмитслужби.

Нагадаємо, в листопаді 2020 року Кабінет міністрів призначив Павла Рябікіна на посаду голови Державної митної служби.

Так, у квітні КМУ звільнив Максима Нефьодова з посади голови Державної митної служби.

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Новини України Государственная таможенная службаПавло Рябікін
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