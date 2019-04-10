ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Держстат зафіксував зниження цін виробників промпродукції

Новини » Економіка    10.04.2019 - 12:20
Держстат зафіксував зниження цін виробників промпродукції
Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Оптові ціни впали у березні

Ціни виробників промислової продукції в березні 2019 року порівняно з лютим знизилися на 1,0%. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики.

За даними статистичного відомства, в річному вимірі (до березня 2018 року) ціни зросли на 8,9%.

З початку року (за січень-березень) оптові ціни підвищилися на 1,0%, в т. ч. у добувній промисловості і розроблення кар'єрів зросли на 0,4%, у переробній промисловості знизилися на 0,6%, в постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря зросли на 4,3%.

Нагадаємо, ціни виробників промислової продукції у грудні 2018 року порівняно з листопадом знизилися на 0,4%. За даними Державної служби статистики, за 2018 рік (до грудня 2017 року) ціни зросли на 14,2%.

Як повідомляло РБК-Україна, споживчі ціни в Україні у березні 2019 року порівняно з лютим, виросли на 0,9%. За даними Державної служби статистики, з початку року ціни в Україні зросли на 2,4%. Проте в річному вимірі (до березня 2018 року) інфляція сповільнилася до 8,6%.

Базова інфляція в березні суттєво прискорилася Інфляція в березні прискорилася маже вдвічі
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: головне Результати виборів президента України
Новини України Державна служба статистикиценыінфляція
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся