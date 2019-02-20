Держстат зафіксував зростання роздрібного товарообігу на початку року

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Найбільше зростання зафіксоване в Київській та Івано-Франківській областях

Оборот роздрібної торгівлі в Україні в січні 2019 року порівняно з аналогічним періодом 2018 року в порівнянних цінах зріс на 6,3%. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Державної служби статистики.

За даними статистичного відомства, у порівнянні з груднем 2018 року роздрібний товарообіг зменшився на 23%.

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"Серед регіонів найбільший приріст обороту роздрібної торгівлі в січні 2019 року порівняно із січнем 2018 року спостерігався в Київській (на 11,3%), Івано-Франківській (на 10,8%) та Донецькій (на 9,8%) областях", - йдеться в повідомленні Держстату.

Нагадаємо, за даними Державної служби статистики України, оборот роздрібної торгівлі в Україні у січні-грудні 2018 року порівняно з аналогічним періодом 2017 року в порівнянних цінах зріс на 6,1%.

Відзначимо, 50% підприємств роздрібної торгівлі очікують зростання цін у I кварталі 2019 року, 37% - збереження цін на поточному рівні і лише 2% - зменшення цін. Індикатор ділової впевненості в роздрібній торгівлі у I кварталі 2019 року знизився порівняно з ІV кварталом 2018 року на 11,3 в.п. і становить плюс 3%.