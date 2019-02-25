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Держстат повідомив про падіння промвиробництва на початку року

Новини » Економіка    25.02.2019 - 17:43
Держстат повідомив про падіння промвиробництва на початку року
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Промвиробництво падає вже три місяці поспіль

Обсяги промислового виробництва у січні 2019 року порівняно з аналогічним місяцем минулого року скоротилися на 3,3%. Про це повідомляє РБК Україна з посиланням на дані Державної служби статистики України.

За даними статистичного відомства, падіння в добувної промисловості та розробленні кар'єрів склало 1,6%, у переробній промисловості - 4,5%, у постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря зафіксовано зростання на 1,3%.

Держстат повідомив про падіння промвиробництва на початку року

www.ukrstat.gov.ua

Нагадаємо, промислове виробництво в Україні падало чотири роки поспіль: у 2012 році - на 0,7%, в 2013 році - на 4,3%, у 2014 році - на 10,1%, у 2015 році - на 13%. У 2016 році зростання відновилося, і за рік обсяги зросли на 2,8%. У 2017 році зростання склало 0,4%, у 2018 році - 1,1%.

За даними Держстату, індикатор ділової впевненості в промисловості у I кварталі 2019 року підвищився порівняно з IV кварталом 2018 року на 0,7 в.п. і становить мінус 3,7%. Індикатор ділового клімату у промисловості не змінився в порівнянні з IV кварталом 2018 року і склав плюс 0,9%.

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