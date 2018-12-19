Держстат зберіг оцінку зростання економіки України

Фото: колаж (РБК-Україна)

ВВП у третьому кварталі виріс на 2,8%

Державна служба статистики оприлюднила другу оцінку валового внутрішнього продукту (ВВП) України в третьому кварталі 2018 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики.

За даними статистичного відомства, реальний ВВП України в III кварталі 2018 року по відношенню до аналогічного періоду минулого року зріс на 2,8%, по відношенню до другого кварталу поточного року - на 0,4%. Таким чином, оцінка не змінилася.

Номінальний ВВП в III кварталі 2018 року склав 994,4 млрд грн, а ВВП на одну людину - 23506 грн.

Раніше Держстат повідомляв про зростання ВВП в III кварталі 2018 року по відношенню до аналогічного періоду минулого року на 2,8%, по відношенню до другого кварталу поточного року - на 0,4%.

За даними Держстату, ВВП України виріс в I кварталі 2018 року на 3,1%, в II кварталі - на 3,8%.

Зазначимо, Національний банк України (НБУ) 25 жовтня залишив без змін прогноз економічного зростання на 2018-2020 роки: 3,4% в 2018 році, 2,5% у 2019 році і 2,9% в 2020 році.

Міжнародний валютний фонд прогнозує зростання ВВП України на 3,3% в 2018 році, на 2,7% до 2019 року і на 3,0% в 2020 році.