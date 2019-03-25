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Держстат порахував кількість страйків в Україні

Новини » Економіка    25.03.2019 - 13:15
Держстат порахував кількість страйків в Україні
Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

За весь 2018 рік в Україні не зафіксовано жодного страйку

Державна служба статистики оприлюднила дані про страйки та їх наслідки в Україні за окремими видами економічної діяльності. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держстат.

За даними статистичного відомства, за увесь 2018 рік в Україні не було зафіксовано жодного страйку.

У той же час у 2017 році в Україні відбулися страйки на 23 промислових підприємствах, в яких взяли участь 2,1 тисяч осіб. Кількість невідпрацьованих годин у середньому на одного страйкуючого становила 66 годин.

Страйки та їх наслідки, за окремими видами економічної діяльності:

Держстат порахував кількість страйків в Україні

Дані: ukrstat.gov.ua

Нагадаємо, у грудні 2018 року в акціях соціального протесту були готові брати участь 44% дорослих жителів України. За даними КМІС, рівень готовності до участі в акціях соціального протесту спочатку зріс із 43% у грудні 2014 року до 49% у грудні 2016 року, а потім знизився до 40% у грудні 2017 року.

У той же час лише від 3% до 4% респондентів зазначали, що готові взяти участь у таких акціях, як бойкот, несанкціоновані мітинги і демонстрації, загроза страйком, страйк, пікетування державних установ.

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Новини України страйкпромышленностьДержавна служба статистики
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