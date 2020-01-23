Держстат пояснив розбіжності в даних щодо населення України

Дані проекту "Оцінка чисельності наявного населення України" дещо відрізняються від даних, які щомісяця публікує Державна служба статистики. Про це заявив голова Держстату Ігор Вернер на презентації проекту, передає кореспондент РБК-Україна.

Як нагадав Вернер, оцінка, здійснена за трьома методами, дала цифру 37 млн 289 тис. осіб наявного населення на території України станом на 1 грудня 2019 року. У той же час, за даними Держстату, в Україні проживало 41 млн 922 тис. населення.

За його словами, 41 млн 922 тисяч - це населення без тимчасово окупованої території Криму та Севастополя, але воно враховує населення України, яке знаходиться на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської області.

"Так, якщо ми здійснимо просту математичну операцію та просто віднімемо це населення... За даним на 1 січня 2019 року по Донецькій області 2 млн 298 тис. чоловік і по Луганській області 1 млн 495 тис. чоловік, то ми вийдемо на цифру близько 38 мільйонів", - заявив Вернер.

У свою чергу міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет заявив, що оцінка була здійснена за трьома методами.

"Три методики дали приблизно однаковий результат. Це 37 млн 289 тис. осіб наявного населення на території України. Ця сума не включає тих людей, які мешкають закордоном та на окупованих територіях. Та кількість людей, яка фізично перебуває на території України станом на 1 грудня 2019 року", - заявив Дубілет.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів представив результати оцінки чисельності наявного населення України. За даними оцінки, в Україні станом на 1 грудня 2019 року 37 млн 289 тис. проживало наявного населення.

За даними Держстату, чисельність наявного населення України упродовж січня-листопада 2019 року зменшилася на 230,5 тисяч осіб і на 1 грудня 2019 року становила 41922,7 тис. осіб.