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Держстат оновив рейтинг найбільших торгових партнерів України

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Україна, П'ятниця 14 травня 2021 16:13
Держстат оновив рейтинг найбільших торгових партнерів України Фото: Росія випала з першої трійки найбільших торгових партерів України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

За підсумками першого кварталу 2021 року частка Китаю в зовнішньому обороті України (експорт та імпорт товарів і послуг) склала 13,0% (4 290,4 млн доларів). За підсумками 2020 року його частка була 13,1%.

Про це свідчать дані Державної служби статистики (Держстату).

За даними статистичного відомства, на друге місце вийшла Польща (2 263,9 млн доларів, 6,9%), яка раніше займала четверте місце. На третьому як і раніше Німеччина (2 141,4 млн доларів, 6,5%).

Росія опустилася на четверте місце (2 022,8 млн доларів і 6,1%), хоча ще за підсумками 2018 року була першою, а потім протягом двох років перебувала на другому місці.

США зберегли п'яте місце (1 814,2 млн доларів, 5,5%).

Всього на країни ЄС припадає 40,4% зовнішнього обороту України.

Держстат оновив рейтинг найбільших торгових партнерів України

Зазначимо, за даними НБУ, Індекс світових цін на товари українського експорту (ЕСРІ) до початку 2021 року досяг максимального рівня за останні майже вісім років.

Як повідомляло РБК-Україна, за попередніми даними Державної митної служби, обсяг зовнішньої торгівлі товарами у січні-квітні 2021 року склав 39,511 млрд доларів. Це на 20% більше, ніж за аналогічний період минулого року (32,953 млрд доларів).

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